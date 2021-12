Vida Urbana Palmas tem dois pontos de vacinação neste domingo contra Covid-19 e Influenza População pode se vacinar sem a necessidade de agendamento

A campanha da 'Mega Vacinação' segue em Palmas, neste domingo, 19, na Feira do Jardim Aureny I, até às 12 horas e no Espaço Cultural de Palmas, das 17 às 20 horas. Para se vacinar não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer a um dos locais com documento pessoal (RG e CPF), cartão de vacinação e cartão do SUS. A ação de busca ativa vem sendo executada para a...