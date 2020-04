Nesta quinta-feira, 16, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) atualizou os números da Covid-19 no Tocantins. Segundo o 33º boletim epidemiológico, mais dois casos foram confirmados no Estado. As duas novas notificações são de Palmas, que agora registra 21 pessoas infectadas pelo vírus.

De acordo com a SES, o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO), analisou 16 amostras e uma delas testou positivo para a doença. Se trata de um homem, 35 anos, com histórico de viagem a São Paulo e por lá ele teve contato com uma pessoa infectada. No último dia 6 de abril ele apresentou sintomas leves e está em isolamento domiciliar.

O segundo caso na Capital teve confirmação da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) e foi diagnosticado na rede privada. Uma mulher de 39 anos, com histórico de viagem ao estado de São Paulo e ao exterior. Ela apresentou sintomas comuns da doença, que tiveram início no último dia 2 de abril. A mulher segue as orientações dos órgãos de saúde e está em isolamento domiciliar.

O Tocantins agora contabiliza 31 casos confirmados de Covid-19, nas cidades: Palmas (21), Araguaína (05), Gurupi (01), Dianópolis (01), Cariri do Tocantins (01), Paraíso do Tocantins (01) e Tocantinópolis (01). A SES também informa que os dados apresentados nos boletins de acompanhamento são registrados a partir das notificações recebidas das equipes de vigilância municipais, até às 17 horas, somados aos exames realizados no Lacen. Notificações após este horário entram no boletim do dia seguinte.