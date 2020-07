Palmas apresentou na última sexta-feira, 17, mais um boletim epidemiológico sobre os casos de Covid-19 na Capital. Além dos 131 novos casos, o que chama atenção no documento é a ocupação dos leitos clínicos infantis da rede pública que chegaram a 100% de sua capacidade para receber novos pacientes. A cidade já registrou 3.400 casos da doença, com 1996 recuperados e 27 óbitos.

Segundo a prefeitura, a taxa total de ocupação de leitos clínicos públicos e privados na cidade, até o dia 16 julho, chegou a 56,9 %. Esse dado é a média que engloba os leitos clínicos para adultos na rede pública (60%), mais os leitos clínicos infantis da rede pública (100%) e os leitos clínicos para adultos na rede privada (53,3%).

Leitos de UTI

Outro dado que chama atenção é sobre a ocupação em leitos das Unidades de Terapia Intensivo (UTI) na Capital. Segundo o boletim, a taxa total de ocupação de leitos de UTI públicos e privados em Palmas é de 62,3%. Esse número é puxado pela alta de internações nos leitos da rede privada que somam 73,2%. Enquanto os leitos de UTI na rede pública estão com ocupação na casa dos 40%.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) informou, a cidade de Palmas tem uma taxa de ocupação hospitalar de 59,4%, com 23 internações de pacientes residentes do município, com 16 estáveis e sete em estado grave. O boletim também aponta que outras 32 pessoas estão hospitalizadas em Palmas, mas não residem na cidade, sendo 22 graves e dez estáveis.

A Prefeitura de Palmas, por meio da Semus, foi questionada sobre o que será feito para aumentar a quantidade de leitos clínicos de UTI, mas ainda não respondeu a solicitação.

MPTO

Com o avanço da Covid-19 em Palmas, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) requisitou na sexta-feira, que a gestão municipal apresente informações a respeito das ações que estão sendo implementadas para enfrentar a doença. No ofício destinado ao secretário municipal de Saúde de Palmas, Daniel Borine Zemuner, a 19ª Promotoria de Justiça da Capital solicitou dados sobre a quantidade de leitos próprios e credenciados nos hospitais particulares, com indicação da atual capacidade de leitos clínicos e de UTI sob responsabilidade da gestão municipal.