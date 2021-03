Vida Urbana Palmas suspende prazo para apresentação da documentação dos candidatos reservas ao Jardim Vitória II Novo prazo será publicado após o fim do decreto que suspende o atendimento de atividades não essenciais

Está suspenso até o dia 16 de março o prazo para os candidatos reservas apresentarem a documentação obrigatória do processo de seleção para o empreendimento habitacional Jardim Vitória II, em Palmas. A medida da Prefeitura de Palmas ocorre devido à validade do decreto que suspende o funcionamento das atividades não essenciais. O empreendimento faz parte do Pro...