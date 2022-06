Vida Urbana Palmas soma mais de 7.3 mil casos confirmados de dengue desde o início do ano Entre janeiro e maio, a capital chegou a 7.365 pacientes confirmados com dengue, com alta de 1.551% em relação aos 446 pacientes confirmados no mesmo período em 2021

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) divulgou na segunda-feira, 6, o Boletim Semanal das Arboviroses com 7.365 pacientes confirmados com dengue e 879 com chikungunya, da primeira semana de janeiro deste ano até o último dia 28. As confirmações de dengue representam um aumento de 1.551% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o documento, a Semus not...