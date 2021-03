Vida Urbana Palmas registra ocupação hospitalar em 91,5% e tem maior taxa hospitalar desde o início da pandemia Somente nas UTIs o número percentual é de 94,5% de ocupação, conforme divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Palmas

Em boletim epidemiológico, a Secretaria Municipal de Saúde de Palmas informou que o município registrou neste sábado a maior taxa de ocupação hospitalar desde o início da pandemia, em março do ano passado. O índice do boletim de número 352 é de 91,5%. Conforme os números da Saúde de Palmas, 247 pessoas infectadas com Covid-19 estão internadas na Capital após s...