Vida Urbana Palmas registra dois dias de chuvas e alerta de temporal para parte do Tocantins continua até terça Nesta segunda-feira, 12, por volta das 15 horas, a Capital teve registros de fortes pancadas de chuvas e algumas rajadas de ventos

Após registros de chuvas durante o final de semana e neste feriado nacional, parte do Tocantins segue com aviso amarelo para tempestade. O alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue até às 10 horas desta terça-feira, 10, com grau de severidade em perigo potencial. O alerta prevê risco de entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia de chuvas com ventos...