Vida Urbana Palmas registra 17,2º na madrugada desta segunda-feira, a mais fria do ano na Capital Conforme o meteorologista, professor José Cabral, essas baixas são normais no Tocantins nesta época do ano

Palmas registrou na madrugada desta segunda-feira, 28, temperatura de 17,2°. A informação é do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET/Redemet). Conforme o meteorologista, professor José Cabral, essas baixas são normais no Tocantins nesta época do ano. Inclusive em cidades como Mateiros, a 310 km de Palmas, no leste do Tocantins e Santa Rosa, no sudeste, a 140 ...