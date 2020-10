Vida Urbana Palmas recebe Operação Paranã que convoca soldados da reserva para Exercício de Mobilização Atividades que visam capacitação para situações de emergência e crises naturais seguem até 23 de outubro

A Operação Paranã convocou 322 reservistas do estado do Tocantins e do Distrito Federal para o Exercício de Mobilização da Reserva da área do Comando Militar do Planalto que segue até o próximo dia 23 de outubro. As atividades acontecem no 22º Batalhão de Infantaria em Palmas com soldados que passaram para reserva a partir de 2016. Conforme o Exército, a mobi...