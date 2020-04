Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

O Laboratório de Palmas disponibilizou nesta quinta-feira, 30, a nova remessa com 2.500 testes rápidos para detecção da Covid-19 recebida pelo município. O estoque tem parte doada pelo Ministério da Saúde e parte adquirida pela Secretaria Municipal da Saúde da Capital.

Conforme a gestão, o Município está realizando os diagnósticos com os primeiros 180 testes recebidos, e com a chegada dos demais exames ampliará a capacidade de testagem aos suspeitos de coronavírus. Além disso, também se esperar que a ampliação da testagem rápida favoreça uma análise epidemiológica mais detalhada.

Procedimento

Conforme a gestão de saúde de Palmas, os testes rápidos funcionam como detectores de anticorpos da síndrome respiratória causada pelo novo coronavírus nas amostras de sangue, soro ou plasma humano. Entretanto, os testes são feitos no Laboratório em suspeitos de Covid-19 e só funcionam em casos com sintomas a partir do sétimo dia.

Os casos suspeitos primeiro são atendidos nos Centros de Saúde, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e nos hospitais da rede privada de Palmas e são notificados como síndrome gripal. Logo depois, são repassados à Central de Regulação da Semus para a avaliação e agendamento dos exames no Laboratório Municipal. Os resultados são informados e monitorados pela Vigilância Epidemiológica.