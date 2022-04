Vida Urbana Palmas realiza ingresso forçado em seis imóveis com suspeita de focos do Aedes aegypti Visitas forçadas acontecem semanalmente e visam eliminar focos do mosquito

Uma ação de prevenção e combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, visitou seis imóveis fechados e realizou a retirada de possíveis criadouros do mosquito. A ação ocorreu nesta quarta-feira, 20, na Arse 51 (504 Sul) com atuação de equipes da da Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ), com apoio da Guarda Metropolitana de Palmas. Conforme a Secr...