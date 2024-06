Vida Urbana Palmas prorroga prazo de credenciamento para feirantes do Jardim Aureny III até esta quarta-feira A prorrogação permite as inscrições até esta quarta-feira (26) com 120 vagas para atividades como peixaria, cereais, hortifruti, camionete de frutas, artesanato e alimentação

A prefeitura da capital anunciou a prorrogação do prazo para o credenciamento de novos comerciantes interessados em atuar na Feira do Aureny III. O edital com a prorrogação do prazo está disponível aqui. O novo prazo permite a inscrição até esta quarta-feira (26), com 120 vagas para atividades como peixaria, cereais, hortifruti, camionete de frutas, artesan...