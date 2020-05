Os servidores públicos do Estado e da Prefeitura de Palmas já vão poder contar com seus salários do mês maio durante o final de semana. De acordo com o executivo estadual, os salários dos servidores públicos estarão disponíveis nas contas no sábado, 30, após às 14 horas, mas isso depende do banco onde o servidor tem conta. A folha salarial de maio tem o valor líquido de R$ 187.267.690,70.

Nesta quinta-feira, 28, a prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB) anunciou, via redes sociais, que o salário de mais de 10 mil servidores municipais, referente ao mês de maio, estará disponível para saque nesta sexta-feira, 29. O valor total da folha de pagamento é de R$ 47.637.757,14, e abrange a todos os quadros de servidores da administração municipal.