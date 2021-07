Vida Urbana Palmas libera eventos com até 200 pessoas e amplia horário de atendimento de bares e restaurantes Novo decreto publicado na última sexta-feira, 9, autoriza ainda a abertura de clubes e som ambiente ao vivo com até dois músicos em estabelecimentos

Em novo decreto publicado na noite de sexta-feira, 9, pela Prefeitura de Palmas amplia o horário de funcionamento de estabelecimentos do segmento de bares e restaurantes. As novas normas levam em consideração a redução nos casos de Covid-19 nas estatísticas da Capital, além do avanço da vacinação na cidade, que até esta sexta teve um total de 122.251 doses aplicadas, s...