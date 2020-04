Um novo Decreto Municipal sobre a liberação de funcionamento de casas lotéricas e da Feira Coberta da 304 Sul – Espaço Popular Mário Bezerra Cavalcante está publicado no Diário Oficial de Palmas desta quarta-feira, 8. As medidas já haviam sido anunciadas pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), nas redes sociais.

Conforme o documento, a partir da próxima terça-feira, 14, os produtos hortigranjeiros e in natura voltarão a ser comercializados, desde que sejam ofertados por feirantes diferentes em dias alternados. A comercialização será realizada de terça a sábado, das 9 às 19 horas.

Para a gestora municipal, as feiras livres se configuram como atividade essencial à população “e é mais um espaço para o consumidor adquirir produtos da nossa agricultura familiar, sem falar que estamos contemplando feirantes de todas as nossas feiras”, disse Cinthia. A medida ocorreu após uma discussão ampla com o Centro de Operações de Emergência em Saúde da Covid-19 e os feirantes.

Segundo a gestão ainda, o espaço da Feira foi preparado garantir as condições sanitárias exigidas pela área da Saúde. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem) ainda definirá, por meio de portaria, sobre as regras de funcionamento das feiras livres.

Já no caso das casas lotéricas, que o documento também dispõe sobre a permissão do funcionamento, a medida leva em consideração o decreto presidencial que tornou as unidades lotéricas como atividade essencial, Decreto N° 10.292/2020. O Decreto Municipal permite o funcionamento das unidades lotéricas, desde que respeitada à delimitação de distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas nos ambientes, inclusive nas filas.