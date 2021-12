Vida Urbana Palmas leiloa 700 carros, motocicletas e sucatas nesta semana São 474 veículos que estão em condições de circulação

Será realizado nesta quinta-feira, 16, e sexta-feira, 17, o leilão de 700 veículos como carros, motocicletas e sucatas em Palmas. Do total, 474 veículos estão em condições de circulação, conforme a Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu). O leilão será do tipo maior lance e será realizado nas modalidades online e presencial. No pri...