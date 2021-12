Vida Urbana Palmas intensifica fiscalização de perturbação de sossego durante Operação de Fim de Ano Atividades começam nesta quarta-feira e seguem até o domingo

A partir desta quarta-feira, 29, os trabalhos de fiscalização da Operação de Fim de Ano serão intensificados em Palmas. A iniciativa visa monitorar o cumprimento das regras em vigor para a realização de festas, com base nas medidas contra a Covid-19, e no combate à poluição sonora e a perturbação do sossego público. A mobilização seguirá até o domingo, 2. Conforme a Dire...