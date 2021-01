Vida Urbana Palmas fiscaliza cumprimento de novo limite de horário para comércio a partir desta quarta Gestão, com base no decreto que define 23 horas como limite para funcionamento de estabelecimentos, de natureza não essencial, irá realizar ações para evitar o descumprimento; também haverá fiscalizações no final de semana com o objetivo de observar o cumprimento do horário-limite nas praias, que é às 15 horas

Com as medidas de novo limite de horário para comércio em vigor, a Prefeitura de Palmas começa nesta quarta-feira, 27, a fiscalização noturna do cumprimento dessas restrições mais recentes estabelecidas pelo Decreto Municipal Nº 1.982/2021. As medidas estabelecem o 23 horas como limite para atividade comercial, com exceção dos serviços essenciais. Conforme a Pref...