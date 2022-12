Vida Urbana Palmas fica alagada após temporal nesta quarta-feira, 14 Lojas inundadas e infiltrações em órgãos públicos foram registrados após forte chuva

Atualizada dia 14.12 às 18h05 Na tarde desta quarta-feira, 14, um temporal atingiu a cidade de Palmas e resultou em alagamento de lojas na 104 norte, na Unidade de Saúde da 603 norte e também ocorreu um desabamento do forro PVC do Colégio Militar do Estado do Tocantins Senador Antônio Luiz Maya. Estabelecimentos comerciais na 104 norte ficaram inun...