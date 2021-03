Vida Urbana Palmas fecha atividades não essenciais por 10 dias para frear contágio de Covid-19 Decreto começa a valer sábado, 6, e vai até 16 de março, restringe funcionamento do comércio

A prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB) decretou medidas mais restritivas e fechamento de atividades não essenciais na capital, para tentar frear a alta no contágio pelo coronavírus causador da Covid-19. Publicado às 13h36 desta quarta-feira, o decreto com as novas regras vale por dez dias, de 6 a 16 de março. Mesmo mais rígidas, as medidas ainda não co...