Vida Urbana Palmas fará borrifação de inseticida com fumacê e Araguaína terá Semana D de combate à Dengue Em Palmas o índice de infestação predial é de 3,3 e Araguaína marca 8%; Saúdes Municipais realizam novas ações para intensificar o combate ao mosquito

As Secretarias Municipais da Saúde (Semus) de Palmas e Araguaína realizam novas ações para intensificar o combate ao Aedes aegypti devido a grande quantidade de casos de dengue e focos do mosquito nas cidades. Na Capital, segue a programação de visitas às residências e também a partir desta quinta-feira, 20, a borrifação de inseticida de ultra baixo volume (UBV), c...