Vida Urbana Palmas está sem remédios psiquiátricos para pacientes com transtorno mental grave, afirma NatJus Um pedreiro de 38 anos que recebeu a última dose de remédio em julho é um dos prejudicados e acionou a Justiça pelo medicamento. Estado e município dizem aguardar entrega de fornecedores

Uma nota técnica do NatJus Estadual enviada ao Ministério Público de nº 2548/2023 atesta que o medicamento Quetiapina 200 mg para uso de pacientes com transtornos mentais está em falta na rede municipal, apesar de padronizada pelo SUS. Outra, no Natjus Municipal, de nº 703/2023 atesta que a Amitriptilina 25mg também está em falta na saúde da capital. O desaba...