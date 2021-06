Vida Urbana Palmas e Gurupi definem ações edias para vacinar profissionais da Educação; Araguaína faz cronograma Na Capital, trabalhadores podem agendar as vacinações e em Gurupi, ações serão realizadas na próxima semana; Estado, diferente de recomendação do Ministério da Saúde, indica vacinação por faixa etária e não por nível educacional de atuação

As Prefeituras Municipais de Palmas e Gurupi anunciaram as definições para a vacinação de profissionais da Educação contra a Covid-19, já Araguaína informou que ainda prepara o cronograma. A Capital já começou a realizar o agendamento para a imunização a partir da tarde desta terça-feira, 1º, e Gurupi informou que as ações serão realizadas na próxima semana. Ainda nesta ...