A Secretaria Municipal de Saúde de Palmas divulgou nesta quarta-feira, 27, que a cidade registra 470 casos da Covid-19 e sete pessoas já morrem em decorrência de complicações causadas pela doença. O sétimo óbito, confirmado nesta quarta, é de um homem de 62 anos que estava internado no Hospital Geral de Palmas (HGP) desde o dia 16 de maio, em estado grave. Segundo a Semus, o paciente não tinha comorbidades, porém não resistiu à infecção do coronavírus.

O boletim desta quarta também trouxe mais 48 diagnósticos positivos para a doença na Capital, que agora soma 470 pessoas que já foram contaminadas com o vírus. Entre este número estão: 234 recuperados, 218 isolados, 11 internados (nove em quadro estável de saúde e duas em situação grave) e 7 óbitos.

A quadra 706 Sul segue com o maior número de casos confirmados, são 22 até o momento. Seguida por sua vizinha, a 806 Sul, com 15. Os outros setores com os maiores números são: Jardim Aureny III (14), 106 Norte (13), 604 Sul (13), Taquari (12), Jardim Aureny IV (10), 603 Sul (10). Dos sete óbitos da Capital, seis são do sexo masculino e apenas uma mulher. Três deles com mais de 60 anos e o restante entre 40 e 60 anos.

Guaraí

Nesta quarta, a Prefeitura de Guaraí comunicou o falecimento do feirante Éder Matias de Aguiar, 37 anos, ocorrido na noite de terça-feira, 26, no Hospital Regional de Guaraí (HGR), decorrente de infecção causada pela Covid-19. Segundo a nota divulgada no portal da prefeitura, a Secretaria Municipal da Saúde confirmou o diagnóstico positivo para coronavírus, por meio do exame laboratorial swab, no início da tarde desta quarta. A cidade registra agora 41 casos da doença e dois óbitos.

Tanto os números de Palmas, quanto os de Guaraí não constam no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (SES) desta quarta, que trouxe 65 óbitos. Mas com as confirmações das duas cidades, o Estado chega a 67 mortes por conta da doença.

O corpo de Éder Matias de Aguiar foi sepultado em Guaraí e não teve velório. A prefeitura lamentou o falecimento do feirante. “A Prefeitura de Guaraí lamenta a perda e se solidariza com a dor de seus familiares e amigos e estende suas sinceras condolências. Que Deus conforte seus corações, amenizando toda dor e sofrimento! Estamos firmes na luta pela recuperação de todas as vítimas da Covid-19, em Guaraí.”