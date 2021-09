Vida Urbana Palmas e Araguaína vacinam adolescentes contra a Covid-19 neste sábado, 04 Nas duas cidades também estão sendo ofertadas primeira e segunda dose das vacinas para o público com mais de 18 anos

As prefeituras de Palmas e Araguaína divulgaram a programação da vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 04. Palmas terá nove unidades abertas para atender adolescentes (12 a 17 anos) com comorbidades das 08 às 17 horas, e Araguaína contará com sete pontos de vacinação para vacinar adolescentes de 16 e 17 anos sem comorbidades. Nas duas cidades também estão ...