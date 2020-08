Com 391 novas confirmações em Palmas e 135 em Araguaína nesta sexta-feira, 21, as duas cidades ultrapassaram a marca dos 10 mil registros acumulados de infectados com Covid-19, somando 10.315 e 10.008, respectivamente. Os dois municípios lideram o ranking estadual com mais casos registrados desde o início da pandemia em março. Esses dados são do 159º Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

A cidade de Palmas ultrapassou Araguaína no número acumulado de casos ainda nesta quinta, 20, quando ficou com 50 casos a mais, já nesta sexta houve mais um salto e a Capital soma mais de 300 casos que o município do Norte do Estado. Um dado importante é que esse diferencial - apesar das duas cidades acumularem alto número de infectados - se refere aos ativos já que Palmas atualmente tem mais de 4,6 mil doente isolados e Araguaína 1,6 mil.

Essa situação ocorre porque apesar dos primeiros casos de Covid-19 terem ocorrido em Palmas ainda em março, já em abril Araguaína se tornou a cidade com mais registros e se manteve frente, chegando a ter mais de dois mil casos a mais que a Capital em julho. Entretanto, já em agosto, a Palmas teve um salto nos números diários e passou a se aproximar de Araguaína no quantitativo de novos doentes.

Tocantins

Somada aos 526 casos das duas cidades, o Tocantins contabilizou 1.079 novos testes positivos nesta sexta-feira e acumula 41.848 casos confirmados da doença. Conforme a SES, desse acumulado são 5.772 pacientes recuperados, 15.520 ainda em isolamento domiciliar ou hospitalar e 556 pacientes que não resistiram as complicações causadas pela Covid e foram a óbito.

Ainda segundo a Saúde, todas os 139 municípios tocantinenses já tiveram ou ainda tem infectados e 91 deles já registraram mortes nos 159 dias de pandemia. Ainda nesta sexta, o Boletim Estadual trouxe nove novas mortes confirmadas. Sendo: