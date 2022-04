Vida Urbana Palmas e Araguaína têm cronogramas de vacinação para as campanhas contra a influenza e o sarampo Campanhas foram divididas em etapas e por público-alvo, com previsão de seguir até 6 de junho

Começou nesta segunda-feira, 4, as campanhas nacionais simultâneas de vacinação contra a gripe (influenza) e o sarampo em todo o Brasil para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. As Secretarias Municipais de Palmas e Araguaína divulgaram informações sobre os cronogramas e locais de imunizações. As campanhas foram divididas em etapas e por público-alvo s...