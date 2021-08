Vida Urbana Palmas e Araguaína retornam 2º semestre com escalonamento de aulas presenciais e remotas nesta terça Unidades escolares nas duas cidades receberam equipamentos e terão protocolos a serem seguidos; em Gurupi e na Rede Estadual, voltam às aulas ocorreu nesta segunda-feira, 2

As Redes Municipais de Ensino de Araguaína e de Palmas retornam às aulas no formato semipresencial a partir desta terça-feira, 3. Ambas as redes voltaram para o segundo semestre do ano letivo de 2021 como sistemas que preveem aulas presenciais e remotas, chamados de sistema semipresencial ou híbrido. Em Gurupi, as atividades letivas voltaram nesta segunda-...