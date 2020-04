Vida Urbana Palmas e Araguaína decretam ponto facultativo nesta quinta-feira Ambas as determinações estão nos Diários Oficiais dos dois Municípios; Governo do Estado já havia decretado o ponto facultativo também

As prefeitura de Palmas e Araguaína decretaram ponto facultativo para esta quinta-feira, 9, véspera do feriado de Sexta-feira Santa e Páscoa. Ambas as determinações estão nos Diários Oficiais dos dois Municípios. Em Palmas, o ponto facultativo considera vale para as repartições públicas da administração direta e indireta do Poder Executivo com exceção dos aos se...