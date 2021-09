Vida Urbana Palmas e Araguaína continuam com vacinação contra a Covid-19 para adolescentes nesta quinta-feira, 9 Na Capital são vacinados adolescentes com comorbidades a partir de 12 anos; em Araguaína são vacinados os adolescentes com 12 e 13 anos

As cidades de Palmas e Araguaína estão com agendamento aberto para a vacinação de adolescentes contra a Covid-19 para as ações desta quinta-feira, 9. Em Palmas estão sendo vacinados adolescentes com comorbidade acima de 12 anos. Já em Araguaína a administração é feita nesta quinta e sexta-feira, 10, para adolescentes sem comorbidades com 13 e 12 anos. Nas duas c...