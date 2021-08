Vida Urbana Palmas divulga resultado do Cartão do Estudante que atende 173 estudantes com vale-transporte Créditos eletrônicos variam de R$ 33,75 a R$ 67,50 de acordo com a quantidade de aulas semanais comprovadas

A Fundação da Infância e Juventude de Palmas (FIJP) de Palmas divulgou o resultado dos recursos do processo seletivo do Cartão do Estudante, que contempla 173 alunos com vale-transporte, por meio de créditos eletrônicos. Os créditos variam de R$ 33,75 a R$ 67,50 e são distribuídos de acordo com a quantidade de aulas semanais comprovadas pelos selecionados. Conforme a FIJP...