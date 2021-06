Vida Urbana Palmas divulga novos grupos de vacinação contra covid e novos grupos A Secretaria da Saúde já vacinou profissionais de limpeza urbana e do transportes nesta semana e deve começar a vacinar trabalhadores da indústria; também devem ser incluídos nesta semana imunização para os grupos até a faixa dos 45 anos

Com 78.248 aplicações da primeira dose e 23.084 da segunda dose, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas já realizou a aplicação de 101.332 vacinas contra a Covid-19. Dentro desses números do Vacina Já de Palmas, ainda não estão os vacinados nesta quarta-feira, 30. Nesta data, esse grupo foi incluído no grupo prioritário e as equipes da Saúde iniciaram a...