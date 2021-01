Vida Urbana Palmas divulga lista de classificados e prazo para alunos efetivarem a matrícula termina nesta sexta Pais ou responsáveis por alunos devem comparecer a unidade escolar escolhida, em horário comercial, com a documentação exigida

A lista de classificação dos alunos novatos que solicitaram matrícula nas unidades da Rede Municipal de Ensino de palmas está disponível no site do SimPalmas da Secretaria Municipal da Educação (Semed). Os pais ou responsáveis pelos alunos com os nomes divulgados nesta terça-feira, 19, têm até a sexta-feira, 22, para realizar a confirmação da matrícula. Conforme a...