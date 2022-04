Vida Urbana Palmas divulga cronograma de vacinação contra Covid-19, Influenza e Sarampo para Semana Santa Aplicações seguem até quinta-feira, 14, em locais e horários diferentes para cada imunizante

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Palmas divulgou o cronograma de vacinação contra a Covid-19 e Influenza, além do Sarampo para a Semana Santa, que terá um calendário mais curto. As equipes de Saúde atenderão até a quinta-feira, 14. A oferta da imunização contra a Covid-19 ocorre para pessoas acima de 5 anos, de acordo com o esquema vacinal de cad...