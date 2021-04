Redação Jornal do Tocantins

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) divulgou o cronograma de vacinação desta segunda-feira, 26, até o sábado, 1º. As ações ocorrem em pontos estratégicos da cidade e, durante a semana, a Capital amplia a vacinação contra a Covid para idosos de 63 e 64 anos.

Nesta terça-feira, 27, os profissionais da saúde com ofícios protocolados na Semus receberam a primeira dose do imunizante. A partir de quinta-feira, 29, a aplicação da primeira dose será realizada em idosos a partir de 64 anos, e no sábado, 1º, será a vez dos idosos de 63 anos entrarem na fila de vacinação.

Ao longo da semana também será aplicada a segunda dose para os grupos que já receberam a primeira dose anteriormente, como profissionais da saúde e idosos a partir dos 65 anos.

Para se vacinar, o usuário deve portar documentos pessoais com foto, Cartão de Vacina e CPF. Já os profissionais de saúde devem ter seus nomes nas listas ou apresentar o ofício protocolado na Semus.

Confira o cronograma de vacinação: