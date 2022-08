Vida Urbana Palmas disponibiliza 400 testes para realizar estudo sobre o HPV O público alvo são jovens entre 16 e 25 anos e que tenham iniciado a vida sexual

Palmas é uma das capitais do país que participa do Estudo Epidemiológico sobre a Prevalência Nacional de Infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV), conduzido dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). A capital contam com 400 testes gratuitos disponíveis para jovens voluntários, independentemente do sexo, com idade entre 16 e 25 anos e que tenham iniciado a vida...