Palmas deve ter mais 10 leitos credenciados de UTI para pacientes com Covid-19

Mais 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede hospitalar privada deve estar disponível nos próximos dias, na Capital, para atendimento exclusivo de pacientes com Covid-19. De acordo com a Prefeitura de Palmas, a Capital passará a ofertar 20 leitos de UTI nos hospitais particulares da cidade, custeados com recursos do Município, disponibilizados para p...