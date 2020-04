Palmas confirmou mais um caso de Codiv-19 neste domingo, 12, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Com a nova confirmação o Tocantins contabiliza agora 26 casos do novo coronavírus, sendo 16 em Palmas, seis em Araguaína, um em Gurupi, um em Dianópolis, um em Paraíso e um em Cariri do Tocantins.

Conforme a SES, o paciente diagnosticado em laboratório particular de Palmas segue em isolamento domiciliar. O novo caso confirmado neste 29° boletim é de um homem de com 42 anos e sem histórico de viagem.

A SES disponibilizou uma nova plataforma para o acompanhamento dos casos no Estado. Confira aqui.

PM

A Polícia Militar desmentiu um suposto caso de Covid-19 em um policial militar de Talismã neste domingo, 12, e também informou que o caso do militar, diagnosticado com a doença em Cariri do Tocantins está em isolamento e acompanhado pela equipe médica e serviço social do 4º Batalhão da PM de Gurupi.

Outros seis policiais do destacamento estão em isolamento domiciliar e está sendo realizada a desinfecção do destacamento, viatura, armamentos e equipamentos. Ainda no sábado, a SES divulgou que o paciente estava com sintomas de tosse, febre e dor no peito.