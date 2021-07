Vida Urbana Palmas concentra 20% da população do estado, mas é preterida na distribuição de vacinas desta quarta Proporcionalmente, capital receberá a menor quantidade de vacinas distribuídas no Estado na quarta-feira, entre todos os 139 municípios do Tocantins; no geral está em 110º no ranking de doses recebidas

Com uma população de 306.296 habitantes, o corresponde a quase 20% da população tocantinense, a capital do Estado aparece em último na relação dos 139 municípios que irão receber as novas doses da vacina da Janssen e Pfizer nesta quarta-feira (7), um total de 31.050 doses para primeira aplicação. Há mais 20 mil doses da AstraZeneca, mas o governo estadual afirma que s...