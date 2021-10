Vida Urbana Palmas começa demolir antiga ponte da NS-03 e Araguaína inicia 2ª etapa da Via Norte Em Palmas, após espera de quase dois anos, obras da ponte sobre o córrego Sussuapara chegam na escavação de canal para deslocamento temporário; Em Araguaína, as obras se concentram no trecho que liga Araguaína Sul ao Costa Esmeralda

Nesta terça-feira, 13, as Prefeituras de Palmas e Araguaína informaram o andamento de obras de infraestrutura para locomoção urbana com as obras na Avenida NS-03 sobre o córrego Sussuapara e a segunda etapa da Via Norte, respectivamente. O Governo do Tocantins também anunciou a doação de terreno para a da Estação Elevatória de Esgoto no Centro de Atendimento Socioeducativo d...