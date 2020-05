Na atualização de seu boletim diário, nesta terça-feira, 5, Palmas confirmou mais 12 casos de Covid-19 e chegou aos 98 registros da doença. Entre esses números estão 29 pessoas recuperadas, 65 em isolamento, 2 internadas e 2 óbitos. A atualização é feita pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde (COE Palmas Covid-19), unidade que é responsável pela publicação diária do boletim epidemiológico.

Entre uma das confirmações desta terça está uma criança de apenas três meses de idade. De acordo com as autoridades sanitárias, o bebê apresenta bom estado de saúde, permanece em isolamento domiciliar e a contaminação ocorreu por conta do contato com um paciente infectado.

Quadras

Perto dos 100 casos confirmados da Covid-19, Palmas reúne na quadra 706 Sul o maior número de infectados pela doença, é o que diz o mapa virtual da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas e que mostra os números na Capital. Segundo a plataforma, que faz o monitoramento dos casos através da geolocalização, das 98 pessoas que já contraíram a doença na cidade, 11 delas são da quadra, o que representa 11,2%.

As quadras 110 Sul e 605 Sul são as outras duas com os maiores números de infetados, 7 e 5 respectivamente. Os demais casos estão distribuídos na cidade assim: Jardim Aureny II (4), Jardim Aureny III (1), Jardim Aureny I (2), Santa Fé (2), Taquaralto (1), Bela Vista (1), Sônia Regina (1), Setor Sul (3), Bertaville (1), 1.603 Sul (1), 1.306 Sul (2), 1.106 (1), 1.104 (1), 1.103 (1), 1.004 (1), 806 Sul (1), 804 Sul (2), 712 Sul (2), 612 Sul (2), 604 Sul (3), 606 Sul (1), 603 Sul (2), 504 Sul (1), 407 Sul (2), 404 Sul (4), 403 Sul (1), TO 050 (1), 307 Sul (1), 201 Sul (2), 212 Sul (1), 204 Sul (3), 308 Sul (2), 205 Sul (2), 210 Sul (3), 108 Sul (1), Orla 14 (1), 108 Norte (1), 106 Norte (2), 105 Norte (2), 107 Norte (1), 307 Norte (2) e 603 Norte (2), 406 Norte (2), 404 Norte (1), 402 Norte (1) e 403 Norte (1). O mapa pode ser acessdo através do link.

A Semus garante que as coordenadas fazem referência à quadra ou bairro e não representam o endereço completo do cidadão. A pasta também afirma que desde o último domingo, 3, os boletins diários passaram a ser publicados durante o dia para acompanhar a mudança no turno de consolidação de resultados do Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen-TO), que também alterou os horários de divulgação de suas análises.