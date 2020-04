Vida Urbana Palmas cede Espaço Cultural para hospital de campanha e oferece estádio e centro de convenções ao TO Proposta do governo do Tocantins é construir um hospital de campanha na Capital e também em Araguaia e Gurupi

A Prefeitura de Palmas aceitou o pedido do Governo do Tocantins concordando em ceder o Espaço Cultural para a construção do Hospital de Campanha, em combate a Covid-19. A gestão ainda colocou a disposição ainda mais duas áreas oferecidas são o Centro de Convenções Arnaud Rodrigues e o estádio Nilton Santos. Conforme a gestão de Palmas informou, em nota, a solici...