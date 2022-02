Vida Urbana Palmas, Araguaína, Gurupi estão na lista de cidades com infectados pela variante ômicron da Covid-19 Cidade de porte médio com Paraíso do Tocantins, Porto Nacional, além de vizinhas de Gurupi e Araguaína, bem como Guaraí, Formoso do Araguaia e Cristalândia integram lista

Após alertar para a contaminação comunitária, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) disse que Palmas, Araguaína e Gurupi estão entre as cidades do Tocantins onde há casos confirmados da variante ômicron da Covid-19. São pelo menos 70 diagnósticos positivos para a variante no Estado. Também estão na lista cidades de porte médio como Paraíso do Tocantins e Porto Nacional, além de Guaraí, Mirano...