Vida Urbana Palmas, Araguaína e Gurupi têm previsões de umidade do ar em até 20% e aumento de temperatura Cidades começam a registrar temperaturas de 36°C e até 38°C nos próximos dias

A umidade relativa do ar nas três maiores cidades do Tocantins pode chegar a ficar em torno de 20% nesta semana e a temperatura pode chegar a 38 °C, conforme a previsão do tempo para os próximos dias do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Palmas, Araguaína e Gurupi a umidade do ar desta segunda-feira, 9, até a quinta-feira, 12, tem previsão de var...