Vida Urbana Palmas, Araguaína e Gurupi continuam com vacinação da paralisia infantil e multivacinação Imunização tem como público-alvo crianças e adolescentes menores de 15 anos e segue até 30 de novembro

O período de vacinação das campanhas nacionais de vacinação contra a paralisia infantil, a poliomielite, e multivacinação segue até o dia 30 de novembro. As datas foram prorrogadas devido a baixa procura nas unidades de Saúde, a data anterior era 30 de outubro. As Secretarias Municipais de Saúde de Palma, Araguaína e Gurupi anunciaram as extensões da data. Em Palmas...