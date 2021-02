Vida Urbana Palmas apresenta nesta sexta maior taxa de ocupação hospitalar durante toda pandemia Ocupação hospitalar chega a 78,2%; leitos clínicos públicos e privados estão 72,4% ocupados, já os leitos das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) chegam a uma ocupação de 84,7%

Nesta sexta-feira, 26, Palmas conta com 186 pessoas internada com Covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (Semus), este é o maior número registrado até o momento na Capital. O Boletim Epidemiológico divulgado pela pasta aponta que a taxa de ocupação hospitalar chega a 78,2%. Os leitos clínicos públicos e privados estão com uma taxa de ocupaç...