Vida Urbana Palmas aplica a 2ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 67 anos neste sábado Ação ocorre das 8 às 17 horas nas unidades de saúde Deise de Fátima, na Arso 41 e José Hermes

Acontece neste sábado, 10, uma ação para aplicação da segunda dose da CoronaVac, vacina contra a Covid-19, em idosos acima de 67 anos e profissionais de saúde em Palmas. A ação acontecerá nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Arso 41 (403 Sul), Deise de Fátima (108 Sul), José Hermes (Setor Sul) para as pessoas do grupo que receberam a primeira dose no dia 18 de março. Conforme a Secr...