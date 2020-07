A Prefeitura de Palmas anunciou nesta sexta-feira, 3, que o município recebeu nesta um repasse de recursos financeiros do Governo Federal de aproximadamente R$ 7,2 milhões para auxiliar no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) na Capital. A transferência de verbas ocorreu através de medidas provisórias que autorizaram o repasse aos estados, Distrito Federal e municípios.

De acordo com a prefeitura, a autorização do pagamento é conforme a Portaria Nº 1.666, publicada em 1º de julho e que liberou os critérios para distribuição dos recursos aos municípios levando em conta a faixa populacional estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os números de produção de Média e Alta Complexidade registrados no SUS e os valores transferidos relativos ao Piso de Atenção Básica (PAB) no exercício de 2019.

O montante liberado pelo nesta remessa chega aos R$ 13,8 bilhões. Além de Palmas, outras cidades tocantinenses e o Estado do Tocantins também serão contemplados pela transferência financeira.