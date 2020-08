Nesta sexta-feira, 7, a prefeita da Capital, Cinthia Ribeiro (PSDB), assinou as ordens de serviço para a construção do Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) e reforma de 33 unidades de Saúde de Palmas. Segundo a gestão municipal, são R$ 6.963.780,31destiandos para que os serviços sejam executados.

De acordo com a prefeitura, especificamente para as obras do CAPSi serão investidos R$ 1.833.757,30. A previsão é que a obra tenha início na segunda quinzena de agosto e seja entregue no final do segundo semestre de 2021. O Centro terá 1.235,44m² e será referência no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas.

“A Saúde de Palmas só tem a comemorar, mesmo administrando em uma situação de pandemia, estamos conseguindo abrir várias frentes de trabalho. Essa é uma obra pela qual a população aguardava há muito tempo. Com esse espaço poderemos dar o suporte psicossocial que esse público específico do SUS necessita”, enfatizou a prefeita completando: “Gostaria de ressaltar para a população que esses recursos são específicos para a construção e não podem ser gastos em outras áreas. Para o enfrentamento da pandemia, a Prefeitura já investiu mais de 20 milhões”, destacou a gestora.

Reformas

Além de todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Unidade de Vigilância e Controle de Zoonoses (UVCZ) também vão passar por reforma. Para isso, serão destinados R$ 5.130.023,00.