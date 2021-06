Vida Urbana Palmas amplia vacina para profissionais do Ensino Fundamental e Gurupi para de 50 a 59 anos Vacinações nas cidades começaram nesta terça-feira, 8, e, em Araguaína trabalhadores do Ensino Fundamental também podem começar a ser vacinados

As Secretarias Municipais de Saúde de Palmas e Gurupi começaram a vacinar contra a Covid-19 um novo grupo entre os trabalhadores da Educação nesta terça-feira, 8. Na Capital são os profissionais que atuam no Ensino Fundamental, já em Gurupi aqueles que têm entre 50 e 59 anos. A cidade de Araguaína também ampliou a vacinação para o Ensino Fundamental nesta terça e nesta quarta-feira, 9, para taxistas, mototaxistas e motoristas do transporte público coletivo e ...